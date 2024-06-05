Женевского автосалона больше не будет

Организаторы Женевского международного автосалона (GIMS) объявили о решении не проводить выставку в Швейцарском городе Женева в 2025 году. Вместо этого автомобильная выставка GIMS пройдет в следующем году в Катаре

Впервые автосалон в Женеве провели 119 лет назад, в 1905 году. Конечно с определенной периодичностью салон отменялся или переносился из-за различных событий в мире. В середине прошлого столетия выставка не проводилась в связи с Второй мировой войной. А в 2019 году она столкнулась с другой серьезной проблемой, вызванной эпидемией Covid-19. Тогда было отменено четыре выставки подряд в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. К сожалению, громогласного возвращения в 2024 году так и не произошло, хотя компания оценила автосалон 2024 года достаточно позитивно. На мероприятии свои стенды имели всего 19 автопроизводителей (по большей части из Китая), а общее количество посетителей достигло 116 тысяч человек.

Как отметил Президент Постоянного комитета фонда автосалона Александр де Сенарклен, главными причинами прекращения деятельности в Женеве стали “отсутствие интереса у автопроизводителей в трудном для индустрии контексте” и сложная конкуренция с автосалонами в Мюнхене и Париже. Стоит отметить, что на популярность европейских салонов влияет и Китай, который за последние годы показывает невероятные темпы роста автомобильной промышленности, спрос на которую увеличивается не только в самой Поднебесной, но по всему миру.