Жителей Лондона хотят заставить платить за все перемещения по городу

За каждую поездку по Лондону на личном автомобиле могут начать взимать деньги. По мнению мэра города Садика Хана, такая практика поможет в борьбе с изменением климата

Программа оплаты будет запущена не раньше 2024 года. В данный момент прорабатываются три сценария тарифов. Вариант первый – расширение зоны низких выбросов, где машинам ниже определенного класса приходится платить по несколько десятков евро за проезд. Второй вариант – плата за въезд в город в целом. Третий вариант – ежедневная плата, которую будут взимать с владельцев машин с ДВС.

Отметим, вслед за Лондоном ограничения стали вводить и в Берлине. В данный момент власти определяют возможность внедрения запретных зон для машин в центре немецкой столицы.