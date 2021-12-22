Жители США перестали закрывать свои машины

Говорят, что этот способ хорошо помогает в борьбе с ворами. Смысл в том, чтобы показать злоумышленникам, что в машине попросту нечего красть

Как сообщает портал Carcoops, кражи из салонов автомобилей действительно стали большой проблемой для жителей Сан-Франциско. За этот год их количество выросло на 32 процента. Полиция просит граждан оперативно заявлять о преступлениях. Что касается нового способа оставления машины с незакрытым багажником, то правоохранительные органы относятся к нему с крайним скептицизмом.

Дело в том, что сама машина может стать объектом интереса – с нее можно снять дорогие детали вроде мультимедийной системы или модулей подушек безопасности. Собственно, машину можно и попросту угнать, а открытый багажник лишь облегчит ворам задачу.