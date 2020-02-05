Знак «Шипы» может снова стать обязательным

«Автодор» предложил запустить систему автоматической идентификации транспорта с шипами с помощью камер

В России водителей могут начать штрафовать за шины не по сезону. С такой инициативой выступила государственная компания «Автодор» во время круглого стола в Госдуме, сообщает «Коммерсантъ». Для этого компания предложила запустить систему автоматической идентификации транспорта с шипами с помощью камер. Что бы комплексы могли следить за новыми требованиями в ПДД предлагается вернуть знак «Шипы».

В свою очередь в МВД поддержали идею возвращения штрафа за нарушение правил применения шин. При этом в ведомстве напомнили о проблеме, с грузовиками и автобусами, которые ездят круглый год на летней резине.