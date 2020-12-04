Знаменитый «Гелендваген» стал автомобилем для самоубийц

Не волнуйтесь, автомобиль не проваливал никаких краш-тестов, просто некие тюнеры из Мюнхена решили поколдовать над внедорожником, и добавили в него распашные, так называемые, суицидальные двери

Немецкое ателье Hofele продемонстрировало свой очередной роскошный проект. Компания уже долгое время сотрудничает с Mercedes, так что «холстом» для новых свершений стал автомобиль из Штутгарта. Им стал «Гелик», который решили прокачать в плане роскоши. Про двери мы уже упомянули. Стоит добавить, что в машину интегрировали и выдвижные подножки для удобства посадки.

В салоне, отделанном тонкой кожей нежного лабрадуделя и алькантарой пятидесяти оттенков серого, установлены раздельные капитанские VIP-сиденья с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и массажем. Багажный отсек также получил особую отделку с использованием черного рояльного лака и алюминия.