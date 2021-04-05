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5 апр 2021

Зона платной парковки расширилась

Зона платной парковки расширилась

Да, теперь в Москве стало на пару сотен платных стоянок больше, да и текущие зоны получили повышенную тарификацию

Возьмём, к примеру, Аристарховский переулок - до сегодняшнего дня стоянка здесь стоила по шестьдесят рублей за час. Теперь же будет внедрен дифференцированный тариф - 50 рублей за первые полчаса и далее по 150 целковых в час. Кроме того, на многих улицах внедрен и ночной тариф, чего ранее не наблюдалось. Ночной час оплачивается по ставке в шестьдесят рублей. Также появилось больше улиц, где стал применяется самый дорогой тариф - 380 рублей за час стоянки без отмены оплаты по выходным дням.

Что до новых зон, то теперь платные парковки существуют и в Жулебино, и во Внуково, и в Коптево- то есть окраины столицы постепенно перестают быть бесплатными. Интересно, но совсем недавно интернет-пользователи подсчитали, сколько придется отдать денег за месячную парковку в рабочие дни. Расчёты велись по самому высокому тарифу. Итак, средний рабочий день составляет 8 часов. Час стоянки - 380 рублей. Итог - 3040 рублей. Учитывая, что в месяц выходит в среднем 22 рабочих дня, то путем нехитрых вычислений можно узнать, что за стоянку придётся выплатить более 65 тысяч рублей!

При написании новости использовалась информация:
Drom

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