В России начинаются продажи универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Протестировав обе версии, мы пришли к выводу, что это самые красивые, щедро оснащенные и практичные автомобили в современной истории тольяттинского предприятия

Руководитель проекта «Автомобили LADA на платформе B/C» Максим Саржин может говорить о новом семействе универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross часами, но, выступая перед журналистами, прибывшими на тест этих машин в Сочи, определяет суть новинок одной фразой: «У наших универсалов на российском рынке нет прямых конкурентов». Соответственно, на слайдах презентации мелькают условные противники вазовской «пятидверки» – лифтбек Skoda Rapid, седаны Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и KIA Rio. К фактическим же оппонентам «приподнятого» универсала Vesta SW Cross вазовцы причисляют… переднеприводные исполнения кроссоверов Hyundai Creta и Renault Kaptur. Но факт остается фактом: моделей с кузовом универсал в сегменте B раз два и обчелся. На том же поле может сыграть разве что семейство LADA Largus/Largus Cross. Однако, подчеркивают сами вазовцы, только «пятидверки». Опционально семиместный Largus – это уже другой сегмент и иная целевая аудитория.

На особом положении

По сути, монопольный статус универсала Vesta SW в сегменте B+ усилен броским дизайном – делом рук шеф-стилиста Стива Маттина. Британец, за плечами которого не только семейство Vesta и кроссовер XRAY, но также серия бестселлеров Volvo и Mercedes-Benz, постарался совместить в новой вазовской модели яркий стиль и высокую утилитарность. Пожалуй, главной особенностью Vesta SW и Vesta SW Cross являются покатые задние стойки. Из-за пластиковых накладок, имитирующих тонированное стекло, крыша кажется парящей, а если вы взглянете на машину в профиль, то увидите на задних стойках очертания акульего плавника. Второй «плавник», в котором скрываются GPS-приемник и радиоантенна, красуется на эффектно ниспадающей крыше – такое вот акулье царство, дополненное фирменными X-росчерками боковых выштаповок, радиаторной решеткой и начинкой светотехники.

«Я рисовал спортивный универсал, а не утилитарный фургончик. Скажем, мы могли бы нарастить задний свес и увеличить вместимость багажника, но пострадала бы цельность образа. Тем не менее мы постарались сделать новую модель одной из самых практичных среди современных LADA», – объясняет Стив Маттин. Что имеет в виду британец, говоря о новых утилитарных решениях, наглядно демонстрирует багажный отсек универсала. Двойной пол и столь же огромное количество сеточек, крючков, фиксирующих ремней и органайзеров можно обнаружить разве что в автомобилях Skoda, где каждый свободный сантиметр пространства выделен под полочку или карман. Теперь свой собственный набор хитроумных компоновочных решений предлагает и АВТОВАЗ.

Я б в кроссоверы пошел…

Вазовские маркетологи имеют все основания говорить о конкуренции своих универсалов с кроссоверами. Даже в стандартной «пяти-дверке» Vesta SW организована по умолчанию «джиперская» посадка. Причем эффект можно и усилить, приподняв водительское кресло, – его «лифт» входит в базовое оснащение модели. А в Vesta SW Cross, которая выше обычного универсала на 25 мм, ощущение пребывания в SUV еще сильнее. В остальном же внутри все почти как в седане. Разве что исполнение Vesta SW Cross выделяется оригинальной «приборкой» с оранжевыми шкалами и компоновкой охлаждаемого перчаточного ящика с органайзером.

Рулевое колесо здесь регулируется и по наклону, и по вылету, перед-ние сиденья удобны, и их легко настроить так, чтобы не уставать в пути. Единственное, к чему я могу придраться, это мягкий наполнитель валиков боковой поддержки. Последние выглядят по-спортивному, но при резком заходе машины в поворот продавливаются под нажимом тел.

На «галерке», несмотря на эффектно заваленные задние стойки, с легкостью усядутся даже высокие пассажиры. Расстояние от подушек дивана до потолка увеличено в сравнении с седаном на 25 мм, у пассажиров имеется достаточный запас пространства и перед коленями.

А еще в этой LADA возникает приятное осознание того, что салон обустроен и обжит. Так, между передними сиденьями расположена высокая консоль с подлокотником и вместительным вещевым отсеком. В ее торце есть 12-вольтовая розетка, USB-порт и кнопки трехступенчатого подогрева подушек задних сидений. Последняя функция, к слову, на вазовских автомобилях появилась впервые. Еще один приятный бонус – подлокотник в спинке заднего дивана. Это тоже редкость в данном сегменте. Наконец, если сложить диван в пропорции 60:40, получится почти идеально ровная площадка.

Что касается электронного оснащения, то здесь первую скрипку играет, конечно же, камера заднего вида с траекторными подсказками. Жаль только, что эти дополнительные «глаза» предлагаются как опция лишь в «старших» комплектациях модели. Покупателям более доступных исполнений придется довольствоваться задними датчиками парковки. Хотя и этот вариант вполне достаточен, поскольку с обзором как назад, так и вперед, у универсала Vesta все в порядке. Кроме того, новинка может похвастаться обогревом лобового стекла и передних кресел, опциональной русифицированной навигацией, громкой связью по протоколу Bluetooth и круиз-контролем с функцией ограничения скорости.

Для родных дорог

Настройки ходовой части универсала Vesta SW отличаются от таковых у седана. По словам Максима Саржина, после испытаний прототипов для компенсации потяжелевшей «кормы» было решено оснастить «пятидверку» жесткими задними пружинами и амортизаторами. Что же касается модификации Vesta SW Cross, то она имеет и вовсе оригинальные настройки ходовой – более жесткие пружины и амортизаторы с удлиненным штоком «по кругу», а также 17-дюймовые колеса вместо 16-дюймовых у стандартной «пятидверки».

Как следствие, Vesta c пятидверным кузовом уверенно стоит на скоростной прямой, азартно входит в поворот и сглаживает неровности среднего и крупного калибра. На бетонке и асфальте неважного качества в салон транслируется микропрофиль, однако такой аккомпанемент не раздражает, скорее дает дополнительную информацию о дорожном покрытии. Шасси же Vesta Cross SW помимо прочего имеет солидный запас по энергоемкости: чтобы заставить амортизаторы сработать до упора, нужно очень и очень постараться. В то же время подвеска мастерски гасит неровности любого калибра. Парадокс, но машина с более жесткими упругими элементами понравилась в первую очередь высокой плавностью хода. Не меньше удивило, что такой автомобиль не допускает ощутимых кренов, несмотря на внушительный 203-миллиметровый клиренс.

Достойны комплимента рулевое управление, снабженное электроусилителем, и тормозная динамика. К слову, всем исполнениям универсалов с 1,8-литровыми моторами, а также версии Cross выделены дисковые тормозные механизмы на обеих осях, а ABS и ESP – базовое оснащение. Что же касается линеек моторов и трансмиссий, они у универсалов такие же, как у седана.

Поскольку начального исполнения с 1,6-литровым 106-сильным бензиновым мотором и версии с роботизированной трансмиссией AMT на тест не привезли, поделюсь впечатлениями о машине с 1,8-литровым 122-сильным бензиновым двигателем, работающим в связке с 5-ступенчатой «механикой», знакомой по семейству Renault Sandero/Logan. Прошлой зимой я тестировал под Сочи кроссовер LADA XRAY с такой же агрегатной связкой и, признаюсь, ожидал от универсала схожей отзывчивости и динамики. Но оказалось, что у Vesta более флегматичный характер. Бензиновый 16-клапанный агрегат ленится отдавать тягу, пока стрелка тахометра не подберется к отметке 3000 об/мин, чему способствуют как калиб-ровки самого мотора, так и растянутые вторая и третья передачи механической трансмиссии. Однако тихоней вазовский универсал все же не является. В зоне средних оборотов двигателя ощущается мощный подхват, и у автомобиля будто бы открывается второе дыхание – он с энтузиазмом взбирается на горные подъемы и резво ускоряется со средних скоростей при обгонах на трассе.

А что, если съехать на проселок? Ведь новичок буквально подначивает к этому всем своим видом: геометрическая проходимость очень неплоха – углы въезда и съезда Vesta Cross составляют 18,1 и 17,7°, кузовные свесы относительно невелики, имеется пластиковый защитный обвес и штатная металлическая защита картера двигателя. Подспорьем при преодолении грунтовых подъемов является также отключаемая система стабилизации. Хотя, конечно, при отсутствии полноприводной трансмиссии лезть на серьезное бездорожье не стоит, тем более что Vesta SW Cross оснащена колесами с низкопрофильной резиной Pirelli, которые стоит поберечь.

Осталось озвучить цены: 639 900 рублей за начальный универсал Vesta SW и 755 900 рублей за более модное и приспособленное к езде по проселку исполнение Vesta SW Cross. При этом уже в базовом исполнении универсалы хорошо оснащены. Скажем, для начальной Vesta SW штатно предлагаются две подушки безопасности, ABS, ESP, рейлинги на крыше, передний подлокотник, регулировка руля в двух плоскостях, круиз-контроль, задние датчики парковки, электроприводы боковых стекол и внешних зеркал, обогрев передних сидений и боковых зеркал, кондиционер, аудиосистема, Bluetooth, центральный замок, сигнализация и прочие электронные блага.

Технические характеристики LADA Vesta SW Cross 1.8 MT5 Габариты, мм 4424х1785х1532 Колесная база, мм 2635 Дорожный просвет, мм 203 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1300–1350 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1774 Макс. мощность, л.с./об/мин 122/5900 Макс. момент, Нм/об/мин 170/3700 Привод передний Трансмиссия 5-ступенчатая «механика» Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 Расход топлива (средний), л/100 км 7,9 Объем бака, л 55