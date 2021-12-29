Дебют McLaren Artura задержится

Предполагалось, что эту модель нам покажут еще осенью, однако, по каким-то причинам этого не произошло. Впрочем, все очевидно

Свет на ситуацию пролили наши коллеги из Automotive news, которые выяснили, что во всем виноват дефицит микросхем и проблемы с цепочками поставок запчастей, именно поэтому задерживается производство спорткара, как и его выход на рынок. К слову, руководство марки успело открыть предзаказ на Artura, но уже ясно, что клиенты увидят свои автомобили не раньше июля следующего года.

McLaren Artura – новый гибрид бренда. Он оснащается трехлитровым V6 с двойным турбонаддувом и электрическим двигателем. Общая мощность силовой установки превышает отметку в 650 лошадиных сил. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 330 километров в час.