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26 апр 2019

Mclaren готовит к запуску новый гранд-турер

Mclaren готовит к запуску новый гранд-турер
Автор фото: фирма-производитель

По словам руководства марки, автомобиль будет уникальной моделью, которая совместит в себе спортивные характеристики и высокий уровень комфорта

Внешность автомобиля не раскрывается. Есть предположение, что он будет похож на, ныне существующий, Mclaren 570GT.  В свою очередь, генеральный директор McLaren Майк Флевитт сообщил, что новинка будет обладать собственной индивидуальностью.

По техническим характеристикам также нет никакой конкретики. Есть предположение, что модель будет оснащаться 3,8-литровым двигателем V8 McLaren с двойным турбонаддувом, который также устанавливается на модель 570GT, однако показатели его будут улучшены. «Это будет автомобиль, который сочетает в себе соревновательный уровень производительности с возможностью комфортного пересечения континента, завернутый в красивый легкий корпус. Кроме того, он будет самым легким и одним из самых быстрых McLaren»- сообщил Майк Флевитт.

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