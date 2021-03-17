McLaren «перезарядил» модель 720S

Новинка получилась очень мощной – даже мощнее гоночной модификации с индексом GT3. Жаль, что новинка не имеет доступа на дороги общего пользования

Да, новый 720S GT3X вырос из обычного GT3. Другое дело, что, разрабатывая гоночную модификацию, создатели были ограничены всевозможными регламентами. Новинка же создана для свободных заездов на треках, так что в McLaren дали волю разработчикам.

Что получилось в итоге? Начнем с двигателя, стандартный четырехлитровый V8 был модернизирован путем установки альтернативного турбо-кита с доработанной системой охлаждения. Дабы не мучать вас технической информацией, скажем лишь одно – мотор теперь развивает около 750 лошадиных сил. И это действительно много, учитывая, что гоночный GT3 развивает на 200 лошадей меньше. Интересный факт – каждый двигатель здесь собирается вручную.