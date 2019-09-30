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30 сен 2019

McLaren готовит к выпуску новый супергибрид

McLaren готовит к выпуску новый супергибрид
Автор фото: фирма-производитель

Компания опубликовала первые изображения нового гиперкара McLaren. Новинка выйдет сверхмалой серией в пять экземпляров и пока носит внутреннее обозначение BC03- bespoke commission, что означает - «изготовлена по спецзаказу»

Никаких подробностей о McLaren BC03 нет. По рендерам можно сказать, что в стиле нового гиперкара явно прослеживаются черты модели Senna, однако новинка имеет другой кузов с более развитым аэродинамическим «оперением».

Что касается техники, то по слухам, в качестве силовой установки будет использоваться связка из битурбомотора 4.0 V8 и электрической надстройки. Суммарная отдача составит около 1100 лошадиных сил. Не исключено, что McLaren BC03 также получит полный привод e-AWD: задние колеса будет раскручивать ДВС, передние — электромотор.

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