Компания опубликовала первые изображения нового гиперкара McLaren. Новинка выйдет сверхмалой серией в пять экземпляров и пока носит внутреннее обозначение BC03- bespoke commission, что означает - «изготовлена по спецзаказу»

Никаких подробностей о McLaren BC03 нет. По рендерам можно сказать, что в стиле нового гиперкара явно прослеживаются черты модели Senna, однако новинка имеет другой кузов с более развитым аэродинамическим «оперением».

Что касается техники, то по слухам, в качестве силовой установки будет использоваться связка из битурбомотора 4.0 V8 и электрической надстройки. Суммарная отдача составит около 1100 лошадиных сил. Не исключено, что McLaren BC03 также получит полный привод e-AWD: задние колеса будет раскручивать ДВС, передние — электромотор.