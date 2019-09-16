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16 сен 2019

Mclaren никогда не произведет кроссоверы

Mclaren никогда не произведет кроссоверы
Автор фото: фирма-производитель

Марка пристально наблюдает за рыночным успехом спортивных кроссоверов вроде Lamborghini Urus, однако не видит никаких причин присоединяться к сегменту, так как в нем нет ничего крутого

Цитируем слова главы подразделения Mclaren Sport Series Даррена Годдарда, которые были произнесены им в интервью изданию Carsales: «в кроссоверах нет абсолютно ничего крутого». По мнению топ-менеджера, все компании, выпускающие сегодня премиальные кроссоверы, делают это лишь в целях увеличения объёма продаж. «Макларен» не поддерживал этот тренд и никогда не будет.

Хотя кроссоверы могли бы принести неплохую прибыль, имидж производителя чистокровных суперкаров для марки гораздо важнее. «Есть огромная разница между массовым производством и эксклюзивным продуктом»- заявляет Годдард.

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