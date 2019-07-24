McLaren построит открытый суперкар для особого удовольствия от вождения

Компания McLaren Automotive расширит свою самую экстремальную линейку — Ultimate Series — и добавит туда двухместный спидстер. Автомобиль составит конкуренцию Ferrari Monza SP2 и будет ориентирован на водителей, которые хотят получить больше впечатлений от езды по обычным дорогам.

Сообщается, что спидстер выйдет мелкой серией. В отличие от трекового Senna и скоростного Speedtail, суперкар вынесет на первый план «волнующее удовольствие от вождения». Дизайн двухдверки сделают более элегантным, позаимствовав общую стилистику у гоночных спортпрототипов.

Также производитель заявил, что новый спидстер будет отличаться «экстремальной маневренностью и невероятным уровнем обратной связи». Еще больше вовлекать водителя в процесс управления автомобилем призван открытый кокпит. Новинку оснастят 4,0-литровым твин-турбо V8, совмещенным с преселективным «роботом», передающим тягу на задние колеса. Мощность агрегата, вероятно, будет ниже, чем у 800-сильного Senna.