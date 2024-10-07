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7 окт 2024

McLaren представил 1275-сильный суперкар W1

McLaren представил 1275-сильный суперкар W1
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren представила новый суперкар W1, который пришел на смену F1 и P1. McLaren W1 выпустят ограниченным тиражом в 399 экземпляров. Начальная стоимость - 2 100 000 долларов (примерно 202 000 000 рублей)

W1 оснащен новой гибридной силовой установкой с 4,0-литровым твин-турбо V8. Суммарная мощность системы составляет 1275 л.с. и 1340 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до первой  “сотни” - 2,7 с., до второй - 5,8 с., а 300 км/ч суперкар способен набрать за 12,7 с . Максимальная скорость ограничена на отметке в 350 км/ч. Таким образом, McLaren W1 стал самым мощным дорожным суперкаром бренда, заменив на пьедестале 1050-сильный Speedtail.

Автомобиль отличается активной аэродинамикой, которая выражается не только выдвижным задним спойлером, но и автоматически регулируемым передним сплиттером. Весит McLaren W1 всего 1399 кг Внутри имеется 8,0-дюймовый экран мультимедийной системы и чуть более крупная цифровая ”приборка”. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto.   

При написании новости использовалась информация:
motor1

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