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13 ноя 2019

McLaren представил 815-сильный суперкар

McLaren представил 815-сильный суперкар
Автор фото: фирма-производитель

У него нет крыши и лобового стекла, однако он обладает целым комплексом передовых технологий. Кроме того, он чертовски быстр

Как и все модели McLaren, спидстер Elva построен вокруг карбонового монокока. Кузовные панели суперкара тоже изготовлены из углепластика: например, передняя часть представляет собой цельный элемент толщиной всего 1,2 миллиметра, боковые панели длиной три метра изгибаются от передних колес до заднего спойлера, даже двери с креплением на одной петле целиком сделаны из композита.  Все это сделано ради рекордного снижения массы. Любопытно, но создатели не раскрывают конкретных цифр, заявляя лишь об эфемерном мировом рекорде.

Что касается двигателя, то сзади за сиденьями установлен 4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, который выдает 815 сил и работает в паре с семиступенчатым «роботом». С нуля до «сотни» Elva разгоняется менее чем за три секунды, до 200 километров в час — за 6,7 секунды.  Новшество модели — первая в мире активная система контроля воздушного потока (Active Air Management System, AAMS). Система участвует в охлаждении низкотемпературных интеркулеров, установленных перед передними колесами, а также высокотемпературных радиаторов, охлаждающих двигатель. Задний активный спойлер также работает в тандеме с AAMS; он меняет высоту, угол наклона и может выступать в роли воздушного тормоза.

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