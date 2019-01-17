Автомобильный портал Motorpage
17 янв 2019

McLaren представил «злой» кабриолет

McLaren представил «злой» кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Новинка является открытой версией спорткара 600LT. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом – его планируется снять с конвейера через 12 месяцев

Спортивный автомобиль весит всего 1270 килограмм, что на 50 килограммов тяжелее купе, но на 100 килограммов легче модели 570S Spider. Правда это заслуга специального опционального пакета  MSO Clubsport. В его состав входят титановые болты колес и множество элементов из карбона, включая углепластиковые каркасы кресел. Кстати, крыша у автомобиля жесткая и имеет функцию автоматического складывания на скорости до 40 километров в час.

К слову, вся "злость" автомобиля заключается в его моторе. Спорткар оснащается твин-турбо «восьмеркой», объемом 3.8 литра, которая выдает 600 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 7- ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. «Сотню» автомобиль набирает за 2,9 секунды, а 200 километров в час за 8,4 секунды.  Максимальная скорость автомобиля составляет 324 километра в час, а с опущенной крышей – 315 километров в час.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Авто.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

McLaren готовит особый спорткар

29 декабря 2018
McLaren 720S Spider 2019

McLaren показал новый кабриолет 720S Spider

10 декабря 2018
McLaren Speedtail 2020

MClaren выводит Speedtail на тесты

12 ноября 2018
McLaren Speedtail

McLaren Speedtail - духовная преемственность

17 октября 2018

McLaren до 2025 года выпустит 18 новых моделей

16 июля 2018
McLaren 600LT

McLaren представил новый суперкар

02 июля 2018

 Новости McLaren

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac CT6 - зачем cadillac ct6 2017 проповедует концепцию исключительности Тест драйв
15 января 2019

Cadillac CT6
"Зачем Cadillac CT6 проповедует концепцию исключительности"
Hyundai H-1 - hyundai н-1 2018 продвинутый специалист по деловым поездкам
Тест драйв
13 января 2019

Hyundai H-1
"Продвинутый специалист по деловым поездкам Hyundai H1"
Geely Emgrand 7 - geely emgrand 7 2019 от простого к сложному
Тест драйв
10 января 2019

Geely Emgrand 7
"От простого к сложному"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 : высота
Автопутешествия
03 января 2019

Land Rover Discovery
"Высота"

Написано новостей:

2 2 5 8 5