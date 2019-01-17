McLaren представил «злой» кабриолет

Новинка является открытой версией спорткара 600LT. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом – его планируется снять с конвейера через 12 месяцев

Спортивный автомобиль весит всего 1270 килограмм, что на 50 килограммов тяжелее купе, но на 100 килограммов легче модели 570S Spider. Правда это заслуга специального опционального пакета MSO Clubsport. В его состав входят титановые болты колес и множество элементов из карбона, включая углепластиковые каркасы кресел. Кстати, крыша у автомобиля жесткая и имеет функцию автоматического складывания на скорости до 40 километров в час.

К слову, вся "злость" автомобиля заключается в его моторе. Спорткар оснащается твин-турбо «восьмеркой», объемом 3.8 литра, которая выдает 600 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 7- ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. «Сотню» автомобиль набирает за 2,9 секунды, а 200 километров в час за 8,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 324 километра в час, а с опущенной крышей – 315 километров в час.