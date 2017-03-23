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23 мар 2017

McLaren рассказал о работе над новым F1

McLaren рассказал о работе над новым F1
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren рассекретила первые скетчи нового суперкара и поделилась некоторыми техническими подробностями

Так, например, стало известно, что компания имеет амбициозные планы на строительство не только самого быстрого автомобиля в своей модельной гамме, но и в мире. Известно и то, что новый автомобиль с рабочим названием BP23 получит гибридную силовую установку, а главное – будет иметь три места, среди которых водительское, по-видимому, будет расположено в середине.

В основу автомобиля ляжет карбоновый монокок, а роль силовой установки распределят между 8-цилиндровым 4-литровым дизелем с двумя турбинами и электромотором, совокупная мощность которых, должна превысить 900 лошадиных сил. В компании McLaren сделали акцент на количестве цилиндров, выглядящее недостаточным для настоящего суперкара, подчеркнув, что для нее во главе угла стоит производительность, а не количество цилиндров.

Цена автомобиля составит около 2 миллионов фунтов, но известно, что McLaren выпустит новинку тиражом всего в 106 экземпляров, каждый из которых уже нашел потенциального владельца. Больше того, расставляя приоритеты при распределении заказов между клиентами, в компании акцентировали внимание не только на платежеспособности клиента, но и на его лояльность к бренду. По словам представителей компании, предложения о предзаказах делались лишь тем, у кого уже есть McLaren, и не в качестве вложения капитала, а как автомобиль, более-менее регулярно использующийся для поездок.

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При написании новости использовалась информация:
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