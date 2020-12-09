McLaren решил повременить с выпуском ультимативного суперкара

Идеологического преемника модели P1 и представителя флагманского семейства Ultimate Series изначально планировалось выпустить в текущем году. Однако, у руководства марки меняются планы и выпуск машины сдвигается на пять лет минимум

Как заявил в интервью Automotive News глава компании, Майк Флюитт, рынок сейчас попросту перенасыщен гиперкарами, и марка попросту решила взять передышку, дабы не растворяться в общей массе, а после выпустить нечто величественное. Кроме того, у McLaren, на данный момент, есть уже три технологичных и быстрых модели, которые полностью закрывают потребности марки — это купе Senna и Speedtail, а также спидстер Elva.

Перенос сроков не означает, что разработка новинки не ведется. Она-то, как раз, идет в полную силу. Уже опубликованы патентные изображения спорткара. Предполагается, что его силовая установка будет состоять из бензинового V8 и двух электродвигателей. Потенциальная отдача - 1150 л.с. и 1280 Нм крутящего момента.