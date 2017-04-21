Британский McLaren, на фоне успехов последних моделей, которые расходятся как горячие пирожки, решил разработать четырехместное купе

Сейчас в компании изучают рыночный спрос на такую модель. Однако, при этом глава McLaren Automotive Майк Флевитт опроверг возможность появления в гамме четырехдверной модели.

«Мы пока изучаем все возможности и если рынок захочет [четырехместный McLaren], то мы его сделаем, и он будет иметь те же атрибуты, что и другие наши модели, — заявил Флевитт в интервью британскому Auto Express. — Нам придется удлинить колесную базу, что, конечно же скажется, на управляемости. Автомобиль может получить четыре посадочных места, но не четыре двери». Также глава McLaren заявил, что компания по-прежнему будет сосредоточена на спортивных машинах и ни о каких кроссоверах или седанах в линейке и речи быть не может.

Четырехместную модель могут создать на базе одной из существующих моделей McLaren, а войти она может в линейки Sport Series или Ultimate Series. Фактически, речь идет о создании полноценного купе класса Gran Turismo, которых в истории McLaren никогда не было.

У McLaren амбициозные планы по расширению своей линейки до 15 моделей. И этим планам, кажется, ничего не может помешать. Представленный недавно McLaren 720s собрал уже 1400 заказов, обеспечив полную загрузку компании на 2017 год.