Автомобильный портал Motorpage
21 апр 2017

McLaren создаст четырехместную модель

McLaren создаст четырехместную модель
Автор фото: фирма-производитель

Британский McLaren, на фоне успехов последних моделей, которые расходятся как горячие пирожки, решил разработать четырехместное купе

Сейчас в компании изучают рыночный спрос на такую модель. Однако, при этом глава McLaren Automotive Майк Флевитт опроверг возможность появления в гамме четырехдверной модели.

«Мы пока изучаем все возможности и если рынок захочет [четырехместный McLaren], то мы его сделаем, и он будет иметь те же атрибуты, что и другие наши модели, — заявил Флевитт в интервью британскому Auto Express. — Нам придется удлинить колесную базу, что, конечно же скажется, на управляемости. Автомобиль может получить четыре посадочных места, но не четыре двери». Также глава McLaren заявил, что компания по-прежнему будет сосредоточена на спортивных машинах и ни о каких кроссоверах или седанах в линейке и речи быть не может.

Четырехместную модель могут создать на базе одной из существующих моделей McLaren, а войти она может в линейки Sport Series или Ultimate Series. Фактически, речь идет о создании полноценного купе класса Gran Turismo, которых в истории McLaren никогда не было.

У McLaren амбициозные планы по расширению своей линейки до 15 моделей. И этим планам, кажется, ничего не может помешать. Представленный недавно McLaren 720s собрал уже 1400 заказов, обеспечив полную загрузку компании на 2017 год.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
McLaren, Auto Express

Комментарии к новости

Последние новости

...
McLaren F1

McLaren рассказал о работе над новым F1

23 марта 2017
McLaren 720S 2018

McLaren 720S в деталях

09 марта 2017

McLaren опроверг информацию о переговорах с Apple

22 сентября 2016
McLaren P1 LM

McLaren представил дорожную модификацию известного трекового спорткара

24 июня 2016
McLaren Sport Series P13

McLaren Automotive покажет свой самый дешевый суперкар уже в апреле 2015 года

23 декабря 2014
McLaren 625C 2015

McLaren представил в Гуанчжоу новый спорткар

28 ноября 2014

 Новости McLaren

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Vitara - личный опыт. suzuki vitara 2015 ценности жизни Автопутешествия
20 апреля 2017

Suzuki Vitara
"Ценности жизни"
Nissan Murano - nissan murano 2016 огненно-пушистый
Тест драйв
21 апреля 2017

Nissan Murano
"Огненно-пушистый"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 в парном разряде
Тест драйв
19 апреля 2017

Suzuki SX4
"В парном разряде"
Renault Sandero Stepway - renault sandero stepway 2015 всеобщий любимец
Тест драйв
17 апреля 2017

Renault Sandero Stepway
"Всеобщий любимец"

Написано новостей:

1 8 6 9 9