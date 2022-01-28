Создатель McLaren F1 представил ретро-спорткар

В свое время Гордон Мюррей после работы на McLaren решил заняться самостоятельной постройкой спорткаров, основав фирму

В 2020 году фирма выпустила идеологического преемника McLaren F1 - модель T50. Сегодня Murray Automotive продемонстрировала очередную новинку - модель T.33.

Строго говоря, перед нами младший брат "пятидесятки", потому как модель оснащается тем же четырехлитровым мотором V12 от Cosworth, который работает в паре с 6-ступенчатой "механикой". Правда, движок был перенастроен - максимальные обороты снизили с 12 до 11 тысяч. Уменьшили и мощность - с 663 до 615 лошадиных сил. Впрочем T.33 - это очень быстрая машина, хотя Гордон Мюррей и не раскрывает точных характеристик. Впрочем, на то у него есть причины: «Меня действительно не волнует, разгоняется ли автомобиль до 100 км/ч за 2,9 или 3,1 секунды, достигает ли он скорости 338 или 346 км/ч. Нашим покупателям тоже все равно. Мы не гонимся за продажами и никогда не будем. Красота простоты — ключ к нашим автомобилям» - приводит портал Drom слова создателя.

Пару слов о дизайне - перед нами классическое двухдверное купе, выполненное в духе спортивных машин шестидесятых годов, то есть здесь нет ни агрессивных выштамповок, ни угловатых форм - только минимализм и плавные линии. Отметим, что новинка стала чуть крупнее предшественника (длина кузова — 4398 мм против 4349 мм) и тяжелее (1090 кг против 980 кг).