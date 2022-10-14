За руль болида «Формулы-1» сядут пенсионеры

Гоночные команды часто проводят демонстрационные заезды для разных селебрити. В частности, команда McLaren решила дать возможность попробовать свои силы одному известному 82-летнему пенсионеру

Этим почтенным старцем является никто иной, как Марио Андретти – знаменитый гонщик, чемпион, собственно, «Формулы-1», и других гоночных серий. Интересный факт, в королевских гонках Андретти выступал более 15 лет, но ни разу не был в команде McLaren. В карьере пилота были заезды за рулём Lotus, Ferrari, Alfa Romeo и Williams.

К слову, в этот раз ехать в «пенсионерском» темпе спортсмен не собирается. Андретти хочет выложиться на полную и понять, на что похожи современные болиды.