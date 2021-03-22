MG готовит новый спорткар

Знаменитая британская компания MG анонсировала появление спорткара Cyberster, который будет рассекречен 31 марта

Что можно сказать об автомобиле? Да ничего конкретного, тизерное фото демонстрирует лишь силуэт и тип кузова – тарга. Снимки салона, опять же рендерные, показывают нам настоящий копкит, который строго разделяет водителя и пассажира массивной центральной консолью. Заметно, что в автомобиле активно используются дисплеи и сенсорные панели. Вполне возможно, что спорткар оборудуют и системой дополненной реальности.

Впечатление о технической части мы можем составить лишь на основании слов представителей компании. По предварительным данным известно, что на набор 100 км/ч у электрического суперкара будет уходить около трех секунд, а запас хода составит более семисот километров.