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22 мар 2021

MG готовит новый спорткар

MG готовит новый спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитая британская компания MG анонсировала появление спорткара Cyberster, который будет рассекречен 31 марта

Что можно сказать об автомобиле? Да ничего конкретного,  тизерное фото демонстрирует лишь силуэт и тип кузова – тарга.  Снимки салона, опять же рендерные, показывают  нам настоящий копкит, который строго разделяет водителя и пассажира массивной центральной консолью. Заметно, что в автомобиле активно используются дисплеи и сенсорные панели. Вполне возможно, что спорткар оборудуют и системой дополненной реальности.

Впечатление о технической части мы можем составить лишь на основании слов представителей компании. По предварительным данным известно, что на набор 100 км/ч у электрического суперкара будет уходить около трех секунд, а запас хода составит более семисот километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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