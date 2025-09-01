Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2025

В Китае представили бюджетный электрокар марки MG с запасом хода 540 км

Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Чэнду состоялась премьера нового компактного электромобиля MG4 от компании SAIC. Стандартную версию оценили в 68 800 юаней (около 780 000 рублей), что делает эту модель одной из самых доступных на рынке электромобилей

MG4 построен на платформе SAIC E3 и оснащен электромотором мощностью 161 л.с. и 250 Нм крутящего момента. На выбор предложены аккумуляторы емкостью 42,8 и 53,9 кВт·ч с запасом хода 437 и 530 км соответственно. Обе модификации способны заряжаться с 30 до 80% за 20 минут. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

В плане дизайна новинка может привлечь внимание своим спортивным стилем. Модель получила бампера с крупными воздухозаборниками и спойлер над дверью багажника. Более того, компания показала версию с аэродинамической «юбкой», широкими колесными арками и крупным спойлером. Салон минималистичный, но современный. Здесь есть цифровая приборка с отдельным дисплеем, двуспицевый руль и спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой. Компания предлагает на выбор три экрана мультимедийной системы диагоналями 10,25, 12,8 или 15,6 дюйма. За работу цифровых систем отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8155.

