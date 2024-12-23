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23 дек 2024

MG готовится к запуску новых моделей в 2025 году: электроседан и большой гибридный кроссовер

MG готовится к запуску новых моделей в 2025 году: электроседан и большой гибридный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор бренда MG Чжоу Ян сообщил, что в 2025 году MG планирует представить две новые модели: компактный электрический седан и большой гибридный кроссовер

Детали о глобальном запуске этих моделей пока не подтверждены, однако MG также планирует представить 7-местный гибридный кроссовер MG QS для австралийского рынка в ближайшие месяцы. Все автомобили будут выполнены в новой дизайнерской стилистике бренда, которая следует принципу “меньше британского, больше китайского”. 

В портфеле MG уже представлены такие модели, как электрический гиперкар EXE181, родстер Cyberster, седаны MG5, MG6, MG5 Scorpio, MG7, хэтчбек MG4 EV и кроссоверы MG One, MG ZS, MG ES5. Большая часть модельного ряда MG официально представлена в России.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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