Генеральный директор бренда MG Чжоу Ян сообщил, что в 2025 году MG планирует представить две новые модели: компактный электрический седан и большой гибридный кроссовер

Детали о глобальном запуске этих моделей пока не подтверждены, однако MG также планирует представить 7-местный гибридный кроссовер MG QS для австралийского рынка в ближайшие месяцы. Все автомобили будут выполнены в новой дизайнерской стилистике бренда, которая следует принципу “меньше британского, больше китайского”.

В портфеле MG уже представлены такие модели, как электрический гиперкар EXE181, родстер Cyberster, седаны MG5, MG6, MG5 Scorpio, MG7, хэтчбек MG4 EV и кроссоверы MG One, MG ZS, MG ES5. Большая часть модельного ряда MG официально представлена в России.