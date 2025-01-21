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21 янв 2025

MG представил в Индии флагманский внедорожник Majestor

MG представил в Индии флагманский внедорожник Majestor
Автор фото: фирма-производитель

Компания MG Motor показала на выставке Bharat Mobility Expo 2025 новую модель под названием Majestor. Этот рамный внедорожник занял место флагмана в индийской линейке бренда

Majestor представляет собой перебрендированную версию обновленного Maxus D90, доступного на других рынках, таких как Чили, Южная Африка и Австралия (LDV D90). Модель выделяется массивной решеткой радиатора, раздельными передними LED-фарами, внедорожным обвесом и светодиодной полосой задних огней, растянувшейся по всей ширине кузова. Длина кузова составляет 5046 мм. Салон не показали, но в оснащении заявлена мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма, 3-зонный климат-контроль, аудиосистема с 12 динамиками водительское кресло с подогревом, вентиляцией и массажем, а также комплекс ассистентов второго уровня (Level 2 ADAS).

Автомобиль получит 2,0-литровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 215 л.с. и крутящим моментом 480 Нм. Двигатель будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть задний или полный в зависимости от комплектации.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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