Omoda рассказала, когда стартуют продажи электрокроссовера E5

Китайская компания Omoda анонсировала старт продаж нового электрического кроссовера E5. Автомобиль должен поступить в дилерские центры в первом квартале следующего года

Omoda E5 фактически является электрической модификацией бензинового кроссовера C5, который официально представлен на российском рынке. Ранее предполагалось, что “электричка” успеет добраться до российского рынка до начала нового года, но сейчас сроки сдвинулись на январь-март 2024 года.

Внешне автомобили очень похожи, только у “электрички” вместо решетки радиатора стоит пластиковая “заглушка” в цвет кузова. В интерьере изменений намного больше. E5 оснащается широкой прямоугольной цифровой панелью, которая разделена на “приборку” и “мультимедийку”. Центральный тоннель стал полностью горизонтальным, в связи с этим появилось дополнительное пространство для беспроводной зарядки телефонов. По-другому оформлены дверные ручки, селектор передач, кнопки и другие элементы салона.

Omoda E5 для российского рынка будет оснащаться одним электромотором. Мощность - 225 л.с. Разгон до 100 км/ч - 7,8 с. Батарея емкостью 61 кВт*ч позволит преодолеть до 430 км на одном полном заряде. Привод, соответственно, передний.

