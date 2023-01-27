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27 янв 2023

Omoda привезет в Россию новый седан

Omoda привезет в Россию новый седан

Модельная линейка Omoda на российском рынке пополнится за счет нового седана. Автомобиль представят до конца 2023 года

Инсайдеры говорят, что самостоятельной разработкой новинка не станет. Фактически к нам привезут седан Chery Arrizo 6 Pro, который будет переименован в "Омоду". Впрочем и эта информация пока не имеет официального подтверждения.

Если же прогнозы сбудутся то в нашем распоряжении окажется седан с с 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л.с. Также доступна версия с турбомотором мощностью 156 л.с. Оба силовых агрегата работают совместно с 5-ступенчатой МКПП или вариатором.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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