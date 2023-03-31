Omoda везет в Россию седан и электрокар

Китайский бренд намерен серьезно закрепиться на нашем рынке, благодаря оперативному запуску новинок. На этот год запланирована презентация, как минимум, двух моделей

О первой сейчас говорят активно – седан Omoda S5. Фактически, на машину уже есть ОТТС, да и сами представители бренда говорят о том, что премьера состоится уже совсем скоро. К слову, если верить документам (ОТТС), то в России седан будет оснащен полуторалитровым, 113-сильным атмосферным мотором и вариатором.

Что касается электрического автомобиля, то здесь данных немного. Скорее всего к нам привезут «батарейную» модификация кроссовера Omoda C5. В Китае такой вседорожник уже тестируют.