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2 мар 2023

В Россию приехала «полноприводная» Omoda

В Россию приехала «полноприводная» Omoda

Бренд OMODA объявляет о старте продаж на российском рынке кроссовера OMODA C5 с новым мотором и полным приводом

Собственно,  несколько слов о самой силовой установке. Речь идет о турбированном моторе объемом 1.6 литра, который развивает 150 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот. Представители компании сообщают, что двигатель отличается  отличной динамикой (заявленный разгон до сотни – 8.6 секунд) и небольшим расходом топлива – 7.4 литра на 100 километров в смешанном цикле.  К слову, допускается использование бензина АИ-92.

Что касается комплектации, то обновленная «Омода» оборудована большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в 6 направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONY с восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова.

При написании новости использовалась информация:
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