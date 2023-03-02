В Россию приехала «полноприводная» Omoda

Бренд OMODA объявляет о старте продаж на российском рынке кроссовера OMODA C5 с новым мотором и полным приводом

Собственно, несколько слов о самой силовой установке. Речь идет о турбированном моторе объемом 1.6 литра, который развивает 150 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот. Представители компании сообщают, что двигатель отличается отличной динамикой (заявленный разгон до сотни – 8.6 секунд) и небольшим расходом топлива – 7.4 литра на 100 километров в смешанном цикле. К слову, допускается использование бензина АИ-92.

Что касается комплектации, то обновленная «Омода» оборудована большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в 6 направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONY с восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова.