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30 май 2019

Обновленная Pagani Hyaura запечатлена на треке

Обновленная Pagani Hyaura запечатлена на треке

Новинка имеет кодовое название Hyaura Dragon. Автомобиль будет выпущен в количестве пяти единиц.


О планах компании Pagani по выпуску модернизированной модели Hyaura стало известно еще в январе этого года. Тогда тюнинг-студия TopCar Design проводила переговоры с производителем по созданию  подобного автомобиля в единственном экземпляре. Однако, чуть позже выяснилось, что в Pagani собираются выпустить целую серию таких автомобилей, в количестве пяти экземпляров.


Первые прототипы были замечены шпионами еще в конце зимы, а сейчас появилась очередная порция фотографий, на которых показано, как автомобиль проходит испытания на гоночном треке.  К слову, стоит отметить, что технические характеристики новой модели неизвестны, однако, эксперты  предполагают, что нынешний мотор V12 Twin-Turbo, мощностью в 745 лошадиных сил, будет  существенно доработан.

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