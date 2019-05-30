Обновленная Pagani Hyaura запечатлена на треке

Новинка имеет кодовое название Hyaura Dragon. Автомобиль будет выпущен в количестве пяти единиц.



О планах компании Pagani по выпуску модернизированной модели Hyaura стало известно еще в январе этого года. Тогда тюнинг-студия TopCar Design проводила переговоры с производителем по созданию подобного автомобиля в единственном экземпляре. Однако, чуть позже выяснилось, что в Pagani собираются выпустить целую серию таких автомобилей, в количестве пяти экземпляров.



Первые прототипы были замечены шпионами еще в конце зимы, а сейчас появилась очередная порция фотографий, на которых показано, как автомобиль проходит испытания на гоночном треке. К слову, стоит отметить, что технические характеристики новой модели неизвестны, однако, эксперты предполагают, что нынешний мотор V12 Twin-Turbo, мощностью в 745 лошадиных сил, будет существенно доработан.