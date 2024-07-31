Pagani представила версию Utopia со съемной крышей

Компания Pagani поделилась изображениями открытой версии гиперкара Utopia под наименованием Roadster. Всего будет выпущено 130 экземпляров, каждый из которых оценивается от 3,4 млн. долларов

Техническая начинка Roadster идентична купе версии. Автомобиль оснащен 6,0-литровым V12 с двойным турбонаддувом максимальной мощностью 864 л.с. (при 6000 об/мин) и 1100 Нм крутящего момента (при 2800-5900 об/мин). Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой механической коробкой передач. Тяга передается на задние колеса. Опционально вместо “механики” можно установить робота. В этом случае покупатель также получает руль с кнопками переключения передач.

Главная фишка Roadster - это съемная крыша, которая комплектуется в двух видах: из углепластика и тканевая. Последнюю можно спрятать в предназначенный для этого чемодан за передними сиденьями. Багажные отделения спрятаны в боковые кузовные панели в задней части автомобиля. Вес автомобиля остался прежним - 1280 кг.

Интерьер Utopia Roadster можно назвать отдельным произведением искусства, отсылающим к эстетике 50-х годов прошлого столетия. Салон представленного экземпляра выполнен из коричневой кожей разных оттенков. Особенно привлекает внимание клетчатый рисунок на подушках сидений. Рулевое колесо сделано из цельного куска металла и дополнено кожаными вставками по бокам и в центре. На передней панели есть только один экран, расположившийся между спидометром и тахометром.

