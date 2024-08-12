Финальный Pagani Zonda Arrivederci покажут вживую в этом месяце

Компания Pagani в этом месяце покажет последний 140-й экземпляр суперкара Zonda. Автомобиль под собственным наименованием Arrivederci, что на итальянском значит “до свидания”, покажут 16 августа на Автомобильной неделе в Монтерее

О финальном Pagani Zonda Arrivederci стало известно благодаря его владельцу, американскому бизнесмену и коллекционеру Крису Сингху. Автомобиль был приобретен еще в прошлом году и только в этом месяце он выйдет в свет. Данный экземпляр в кузове родстер отличается карбоновыми панелями серебристого цвета, сочетающимися с синими и красными акцентами. Автомобилю также достались оригинальное антикрыло и эксклюзивные колесные диски.

Информации о технических характеристиках нет, но маловероятно, что последнему экземпляру достался иной агрегат. Напомним, что Zonda комплектуется 7,3-литровым атмосферным V12 мощностью 760 л.с. и 780 Нм крутящего момента.