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12 авг 2024

Финальный Pagani Zonda Arrivederci покажут вживую в этом месяце

Финальный Pagani Zonda Arrivederci покажут вживую в этом месяце
Автор фото: фирма-производитель

Компания Pagani в этом месяце покажет последний 140-й экземпляр суперкара Zonda. Автомобиль под собственным наименованием Arrivederci, что на итальянском значит “до свидания”, покажут 16 августа на Автомобильной неделе в Монтерее

О финальном Pagani Zonda Arrivederci стало известно благодаря его владельцу, американскому бизнесмену и коллекционеру Крису Сингху. Автомобиль был приобретен еще в прошлом году и только в этом месяце он выйдет в свет. Данный экземпляр в кузове родстер отличается карбоновыми панелями серебристого цвета, сочетающимися с синими и красными акцентами. Автомобилю также достались оригинальное антикрыло и эксклюзивные колесные диски.

Информации о технических характеристиках нет, но маловероятно, что последнему экземпляру достался иной агрегат.  Напомним, что Zonda комплектуется 7,3-литровым атмосферным V12 мощностью 760 л.с. и 780 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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