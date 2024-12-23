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23 дек 2024

Для Pagani Zonda с изображением Лионеля Месси использовалось более 100 000 золотых монет

Для Pagani Zonda с изображением Лионеля Месси использовалось более 100 000 золотых монет

На выставке Art Basel в Майами, которая славится соединением мира автомобилей и искусства, был представлен уникальный арт-объект — полноразмерная реплика гиперкара Pagani Zonda F из золотых монет. Этот экземпляр создан уругвайским художником Хоакином Арбизой по заказу коллекционера автомобилей Хорхе Гомеса

Для создания копии Zonda использовалось более 100 000 уругвайских золотых монет. Каждая деталь суперкара, включая кузовные панели, колеса и шины, была воспроизведена с невероятной точностью. Художник затратил на проект три года, выполнив около 500 000 сварных соединений. Итоговый вес конструкции составил 1 250 кг — столько же, сколько весит оригинальная Zonda.

Главной особенностью этой работы стало изображение футболиста Лионеля Месси, выполненное из черных монет в передней части автомобиля. Ни двигателя, ни какой-либо электроники здесь нет, такой Zonda представляет собой дань автомобильному искусству уругвайским художником.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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