Pagani оснастила суперкар Huayra Epitome механической коробкой передач

Компания Pagani впервые после дебюта суперкара Huayra Epitome оснастила модель механической коробкой передач

7-ступенчатая “механика” Xtrac работает в паре с 6,0-литровым V12 с двойным турбомотором. Мощность двигателя - 852 л.с. Крутящий момент - 1100 Нм. Максимальная скорость - 350 км/ч. Особое внимание привлекает сам рычаг коробки. Он выполнен в оригинальной стилистике Pagani с деревянной круглой рукояткой. Автомобилю также доработали подвеску в сторону повышенной жесткости.

Однако такой Huayra Epitome выпущен исключительно в одном экземпляре и сделан по спецзаказу клиента. Суперкар покрасили в темно-синий цвет и добавили золотистые вставки вокруг фар и на колесных дисках. По краям воздухозаборников появились дополнительные светодиодные элементы. Отмечается, что процесс сборки автомобиля занял 19 месяцев.