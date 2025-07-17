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17 июл 2025

Pagani отказалась от электрической модификации суперкара Utopia

Pagani отказалась от электрической модификации суперкара Utopia
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Pagani официально признала, что попытка создать электрическую версию суперкара Utopia провалилась. Как выяснилось, потенциальные покупатели марки попросту не заинтересовались электрокаром

Себастьян Берриди из Pagani Automobili рассказал, что разработка электрокара началась 8 лет назад, но итоговый продукт не понравился дилерам и клиентам бренда. В итоге было решено закрыть проект, чтобы не рисковать финансовой устойчивостью бренда. Примечательно, что Pagani отдельно подчеркивает отсутствие в планах даже гибридных версий суперкара.

Напомним, что модель Pagani Utopia дебютировала в 2022 году. Всего итальянский бренд планирует собрать 100 экземпляров (включая все спецверсии). Суперкар получил 6,0-литровый V12 от Mercedes-AMG мощностью 851 л.с. Некоторым экземплярам досталась механическая коробка передач. Разгон до «сотни» – 2,7 с. Максимальная скорость – 350 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Carbuzz

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