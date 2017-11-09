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9 ноя 2017

Pagani построит суперкар по заказу российского ателье

Pagani построит суперкар по заказу российского ателье
Автор фото: фирма-производитель

Ателье TopCar — одна из немногих российских автомобильных компаний, которую хорошо знают во всем мире. Вообще ателье занимается тюнингом автомобилей различных марок, но наибольшую славу снискало за доводку Porsche. Аэродинамические пакеты TopCar лишены кича, потому пользуются спросом и на Западе.

Однако иногда TopCar получает настолько сложные заказы, что ателье приходится обращаться напрямую к производителю. Так вышло с эксклюзивной версией родстера Pagani Zonda No33. TopCar 8 месяцев согласовывало эскизы с Pagani, в результате последняя выпустит эксклюзивный автомобиль в начале следующего года.

Родстер получт двухцветный углепластиковый кузов в стиле Zonda HP Barchetta, карбоновое антикрыло и карбоновые воздухозаборники за спинками сидений. В отделки салона будут использоваться только натуральные материалы: дерево, алюминий и кожа.

Так как данных о силовой установке нет, то вероятнее всего она останется без изменений. Речь идет о 6-литровым V12 Mercedes-AMG мощностью 800 л.с.

Pagani официально прекратила выпуск Zonda в 2011 году, но до сих пор делает эксклюзивные версии этого суперкара по заказам богатых коллекционеров.
 

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При написании новости использовалась информация:
TopCar

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