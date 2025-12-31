Дорогие читатели Motorpage.ru!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Спасибо, что весь этот год вы интересовались автомобильным миром вместе с нами. Ваша поддержка и интерес вдохновляют нас становиться лучше и работать еще усерднее.

В новом году мы обязательно продолжим радовать вас свежими новостями автопрома, честными и подробными тест-драйвами, обзорами новинок и актуальными материалами для всех, кто живет автомобилями.

Пусть 2026 год принесет вам больше надежных машин, уверенности за рулем и только положительных эмоций! Счастья, здоровья и удачи вам и вашим близким!

С наступающим Новым годом!