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18 окт 2024

Появились подробности о дизельном Tank 300

Появились подробности о дизельном Tank 300
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг опубликовал некоторые характеристики новой версии внедорожника Tank 300. Она получит дизельный агрегат

Речь идет о 2,4-литровом двигателе на 186 л.с. Вероятно, автоматическая коробка останется прежней. Примечательно, что дизельный Tank 300 немного отличается в габаритах. Заявлены две длины - 4750 или 4775 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1903 или 1927 мм и колесная база - 2750 мм. Предположим, что большие значения достанутся самой дорогой комплектации с увеличенным клиренсом и наличием запаски на двери багажника.

На данный момент Tank 300  доступен с бензиновыми моторами объемом 2,0 л. (227 л.с.) или 3,0 л. (354 л.с.), а также в составе гибридной силовой установки на 245 л.с. У нас модель доступна только с 2,0-литровым двигателем, дефорсированным до 220 л.с. Вне зависимости от версии и комплектации, мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод исключительно полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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