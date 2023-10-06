Представлен Tank 300 от Arctic Trucks

Российское подразделение тюнинговой фирмы Arctic Trucks представило модернизированную версию внедорожника Tank 300. Стоимость - 5 299 000 рублей

Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет до 272 мм (+48). Соответственно угол въезда составляет - 40 градусов (+ 7 градусов), а съезда - 42 градуса (+ 8 градусов). Разработчики усилили подвеску, добавили расширители колесных арок, изменили геометрию передней части, а также расширили колею на 132 мм. Колесные диски - 17 дюймовые, а диаметр грязевой резины - 35 дюймов.

Силовая установка осталась прежней - это бензиновая “турбочетверка” объемом 2,0 л. Мощность - 220 л.с. Крутящий момент - 380 Нм. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.