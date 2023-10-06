Автомобильный портал Motorpage
6 окт 2023

Представлен Tank 300 от Arctic Trucks

Представлен Tank 300 от Arctic Trucks
Автор фото: фирма-производитель

Российское подразделение тюнинговой фирмы Arctic Trucks представило модернизированную версию внедорожника Tank 300. Стоимость - 5 299 000 рублей

Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет до 272 мм (+48). Соответственно угол въезда составляет - 40 градусов (+ 7 градусов), а съезда - 42 градуса (+ 8 градусов). Разработчики усилили подвеску, добавили расширители колесных арок, изменили геометрию передней части, а также расширили колею на 132 мм. Колесные диски - 17 дюймовые, а диаметр грязевой резины - 35 дюймов.

Силовая установка осталась прежней - это бензиновая “турбочетверка” объемом 2,0 л. Мощность - 220 л.с. Крутящий момент - 380 Нм. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tank 300

Представлен Tank 300 от Arctic Trucks

06 октября 2023
Tank 300

Tank 300 получит «интеллектуальный» полный привод в России

18 сентября 2023
Tank 500

Tank 500 получил бронированную версию

16 августа 2023

Появились изображения кроссовера Tank 800

26 июля 2023
Tank 300 (2023) вид спереди

Tank 300 станет гибридом

20 июля 2023
TANK 300

TANK 300 получит двигатель V6

31 марта 2023

 Новости Tank 300

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 8 5