Tank 300 получит новую версию

Китайская компания Tank представит новую версию внедорожника 300. Она получит более мощный мотор и индекс 330. Предполагаемая цена на родине - 350 000 юаней (4 316 000 рублей)

Согласно опубликованным данным, Tank 330 будет оснащаться 3,0-литровым турбированным V6. Его мощность составляет 360 л.с. Крутящий момент - 500 Нм. Как и стандартная версия, автомобиль будет комплектоваться 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

Дизайн у 330 очень напоминает лимитированную версию Tank 300 Frontier. По крайней мере, у них одинаковые бампера и колесные арки. Если сравнивать со стандартной версией, то тут полностью черная решетка радиатора, появились воздухозаборники на капоте, а также установлен небольшой спойлер на крыше. Автомобиль также получил новые внедорожные шины размерностью 265/70R18.

Габариты теперь составляют: 4772/1970/1960 (1971) мм., с колесной базой в 2750 мм. Глубина преодолеваемого брода - 900 мм. Углы въезда и съезда составляют 36 и 37 градусов соответственно. Снаряженная масса - 2480 кг.

