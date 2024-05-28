Tank 300 получит дизельный мотор

Компания Tank анонсировала появление в моторной гамме рамного внедорожника 300 новый дизельный мотор. Это тот же агрегат, которым оснащается GWM Poer и будущий Haval H9

Речь идет о 2,4-литровом турбодизеле серии GW4D24. Его мощность - 184 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с той же 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

Других изменений анонсировано не было, но предполагается, что дизельный внедорожник также может появиться на иностранных рынках, включая Россию. У нас Tank 300 продается с начала 2023 года и пока предложен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. и 380 Нм. Коробка - 8-ступенчатый “автомат”. Привод - полный (Part-time или Torque-on-Demand).