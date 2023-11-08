Great Wall представит гибридный Tank 700 в этом месяце

Стало известно, что китайская компания покажет гибридную модификацию Tank 700 под названием Hi4-T в рамках автосалона в Гуанчжоу в этом месяце

Пока точной информации о технических характеристиках нет, но предполагается, что автомобиль получит подключаемую гибридную силовую установку с бензиновым мотором V6 объемом 3,0 л. Суммарная мощность - 517 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Ранее поступала информация, что автомобиль также получит мягкогибридную установку с таким же ДВС и 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность - 360 л.с. и 500 Нм. Идентичная силовая установка у Tank 500, который официально представлен на российском рынке.

Дизайн новинки был представлен в виде концепта еще в 2021 году. С тех пор в интернет-пространстве появлялись только шпионские фотографии серийной версии, которая практически не отличается от своего прототипа. Автомобиль выделяется оригинальным внешним обликом, отличным от других моделей семейства Tank. В салоне привлекают внимание приборная панель, разделенная на три отдельных цифровых экрана, и крупный “парящий” экран мультимедийной системы.