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7 июл 2026

Tank вывел на рынок удлиненную версию внедорожника 300

Tank вывел на рынок удлиненную версию внедорожника 300
Автор фото: фирма-производитель

Марка Tank открыла в Китае прием заказов на новую модификацию внедорожника 300 с удлиненным кузовом. Версия получила индекс 300L и отличается увеличенными габаритами. Стоимость новинки начинается от 259 800 юаней, что соответствует 2,97 млн рублей

Длина Tank 300L выросла до 4886 мм, а колесная база – до 3010 мм. Дорожный просвет внедорожника составляет 235 мм. От стандартной версии новинку можно также отличить по новой решетке радиатора, слегка иным фарам и декоративным накладкам. На кузове предусмотрено 40 точек крепления для установки лебедок, дополнительного освещения, экшн-камер и другого оборудования. В салоне главным изменением стал новый трехспицевый руль.

Модель на старте продаж будет предложена в двух гибридных модификациях. Обе версии получат бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л.с. Стандартный гибрид Hi4-T комплектуется одним электромотором на 177 л.с. и батареей емкостью 37,1 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге – 105 км, а в гибридном режиме – 913 км. Разгон до «сотни» – 6,1 с. Старшая версия Hi4-Z оборудована двумя электродвигателями на 245 л.с. и 272 л.с. (спереди и сзади соответственно). Запас хода в гибридном режиме – 1122 км. Разгон до 100 км/ч – 4,3 с. Привод вне зависимости от комплектации – полный.

При написании новости использовалась информация:
Cnevpost

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