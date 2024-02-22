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22 фев 2024

Появились новые шпионские фотографии Tank 800

Появились новые шпионские фотографии Tank 800

Китайская компания Tank ведет разработку своего нового большого кроссовера 800 уже длительное время. Фотографий с дорожных испытаний было опубликовано достаточно много, но только сейчас в интернете появились качественные снимки интерьера будущей новинки

Судя по изображениям, Tank 800 получит оригинальный салон, отличающийся от других моделей компании. На передней панели будет установлен отдельный большой экран мультимедийной системы. Под ним ряд хромированных “горячих” клавиш и подсвечивающийся циферблат часов. “Приборка” также выполнена в виде крупного планшета. Интересно смотрится рычаг управления КПП со стеклянным наконечником. На центральном тоннеле также имеются клавиши управления климат-контролем и шайба мультимедийной системы.

О технических характеристиках известно, что Tank 800 получит мягкогибридную силовую установку, в составе которой лежит 3,0-литровый V6 и 48-вольтный электрогенератор. Мощность составит 525 л.с. и 750 Нм крутящего момент. В паре с мотором будет работать 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод будет только полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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