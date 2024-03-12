Рассекречен новый Tank 300 с двигателем V6

Китайская марка Tank, входящая в концерн Great Wall, опубликовала информацию о новой версии внедорожника 300, которое получило новый индекс - 330. Ждем новинку в России в этом году

Под капотом - бензиновый V6 объемом 3,0 л. Мотор был позаимствован от старшего внедорожника Tank 500. Также автомобиль будет дополнен стартер-генератором на 48 В. Максимальная мощность - 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Коробка - 8-ступенчатый “автомат”. Стандартная версия с 2,0-литровой четверкой останется, но соответственно без числовой приставки к названию.

Tank 330 отличается и иными габаритами: 4772/1970/1971 мм., при колесной базе в 2750 мм. Заявленная глубина преодолеваемого брода - 900 мм. Углы въезда и съезда составляют 36 и 37 градусов соответственно. В плане дизайна 330 выделяется новыми колесными дисками, воздухозаборником на капоте и иным внедорожным обвесом по периметру кузова.