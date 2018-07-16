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16 июл 2018

Самый дешевый автомобиль в мире снимают с производства

Самый дешевый автомобиль в мире снимают с производства
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tata заявила о том, что сворачивает продажи субкомпактного хэтчбека Nano, который долгое время позиционировался в качестве самого дешевого автомобиля в мире

Планы у индийцев были поистине наполеоновские: завалить весь мир хэтчбеками стоимостью около трех тысяч долларов. Но путь за пределы Индии закрыли действующие в других странах нормы безопасности, а у себя на родине Nano проиграл борьбу моторикшам и мотоциклам, основным конкурентам которых должен был стать. В июне этого года компания собрала 275 машин, а за первые две недели июля — всего одну. Поэтому в Tata приняли решение свернуть производство Nano.

Базовая версия Tata Nano продается в Индии за 236 447 рупий или примерно за 215 тысяч рублей. Автомобиль лишен каких-либо опций, нет даже зеркала с правой стороны! Более дорогая комплектация за 334 768 рупий (305 тысяч рублей) имеет уже роботизированную коробку, электроусилитель руля, центральный замок, кондиционер, противотуманки и даже аудиосистему. Но… Трехколесные мотоциклы и квадрициклы (четырехколесные мотоциклы с управлением как на автомобиле) в Индии стоят примерно в два раза дешевле.

Tata Nano оснащается 624-кубовым 38-сильным двигателем, размещенным в задней части кузова. Машина заднеприводная. Максимальная скорость — 105 км/ч. Время разгона до «сотни» в Tata никогда не указывали. Объем багажного отделения — всего 49 литров.

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При написании новости использовалась информация:
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