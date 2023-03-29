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29 мар 2023

Хакеры научились взламывать Tesla Model 3

Хакеры научились взламывать Tesla Model 3

На взлом электрокара Tesla Model 3 у хакеров ушло меньше двух минут. Эксперимент по взлому электромобиля проводился в рамках специальных соревнований

Современные автомобили  стали ближе к компьютерам – здесь и искусственный интеллект, и бортовые компьютеры, через которые можно управлять всеми системами автомобиля. Разумеется, любой кибернетический узел можно взломать – это и было недавно доказано хакерами.  За короткий срок профессионал залез во все бортовые системы машины, благодаря уязвимости Bluetooth модуля.

Любопытный факт – ровно таким же способом электрокар взломали в 2019 году, тогда Tesla отреагировала на ситуацию и пообещала исправить уязвимость, но по всей видимости до действий Tesla не дошла.

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