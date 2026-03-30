30 мар 2026

Tesla опровергла слухи о бюджетной Model 3 для Китая

Tesla опровергла появившиеся в сети слухи о подготовке бюджетной версии Tesla Model 3 для китайского рынка. Компания официально заявила, что не планирует запуск упрощенной модификации и не ведет подготовку соответствующего производства на своем предприятии в Шанхае

Информация о возможном появлении более доступной версии активно распространялась в китайских и англоязычных соцсетях. Предполагалось, что новая комплектация позволит снизить стартовую цену на электроседан до 200 тысяч юаней (2,35 млн рублей) и тем самым расширить аудиторию покупателей.

Однако в Tesla подчеркнули, что Gigafactory Shanghai полностью загружена выпуском текущих моделей и ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт. Речь идет о серийном производстве существующих версий Model 3 и Tesla Model Y, а также выполнении уже сформированных заказов.

При этом сама идея доступной Model 3 не является вымыслом. В США такая версия уже появилась и стала самой дешевой в линейке бренда. Ради снижения цены автомобиль лишился части опций, включая более дорогие материалы отделки и ряда комфортных функций.

Опровержение слухов прозвучало на фоне восстановления продаж Tesla в Китае. Основным драйвером роста стал Model Y, который значительно усилил позиции бренда в сегменте электромобилей. Model 3 также показала заметное увеличение продаж по сравнению с началом года, хотя в годовом выражении динамика остается сдержанной. Самой популярной модификацией «тройки» китайского производства является заднеприводная версия с запасом хода 600 км по циклу CLTC.

При написании новости использовалась информация: cnevpost
cnevpost

Последние новости

Tesla Model 3

Tesla Model 3 получил прибавку в 40 км запаса хода за 110 000 рублей

02 июля 2025
Tesla Model 3 Performance (2025)

Новый Tesla Model 3 Performance сможет разогнаться до “сотни” за 2,9 с.

24 апреля 2024
Tesla Model 3

Стали известны технические характеристики обновленной Tesla Model 3 в версии Performance

18 апреля 2024
Tesla Model 3 (2024)

Стартовали продажи обновленной Tesla Model 3 в Северной Америке

11 января 2024

Хакеры научились взламывать Tesla Model 3

29 марта 2023

Tesla защитит записи с бортовых камер от воров с помощью бардачка

13 октября 2020

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости! Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"
Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше
Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"
Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса
Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

