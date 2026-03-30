Tesla опровергла слухи о бюджетной Model 3 для Китая

Tesla опровергла появившиеся в сети слухи о подготовке бюджетной версии Tesla Model 3 для китайского рынка. Компания официально заявила, что не планирует запуск упрощенной модификации и не ведет подготовку соответствующего производства на своем предприятии в Шанхае

Информация о возможном появлении более доступной версии активно распространялась в китайских и англоязычных соцсетях. Предполагалось, что новая комплектация позволит снизить стартовую цену на электроседан до 200 тысяч юаней (2,35 млн рублей) и тем самым расширить аудиторию покупателей.

Однако в Tesla подчеркнули, что Gigafactory Shanghai полностью загружена выпуском текущих моделей и ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт. Речь идет о серийном производстве существующих версий Model 3 и Tesla Model Y, а также выполнении уже сформированных заказов.

При этом сама идея доступной Model 3 не является вымыслом. В США такая версия уже появилась и стала самой дешевой в линейке бренда. Ради снижения цены автомобиль лишился части опций, включая более дорогие материалы отделки и ряда комфортных функций.

Опровержение слухов прозвучало на фоне восстановления продаж Tesla в Китае. Основным драйвером роста стал Model Y, который значительно усилил позиции бренда в сегменте электромобилей. Model 3 также показала заметное увеличение продаж по сравнению с началом года, хотя в годовом выражении динамика остается сдержанной. Самой популярной модификацией «тройки» китайского производства является заднеприводная версия с запасом хода 600 км по циклу CLTC.