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18 апр 2024

Стали известны технические характеристики обновленной Tesla Model 3 в версии Performance

Стали известны технические характеристики обновленной Tesla Model 3 в версии Performance
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla представила рестайлинг Model 3 в сентябре прошлого года, но о версии Performance до недавнего времени информации практически не было. К слову, слухи о том, что она будет назваться Ludicrous не подтвердились

На официальном сайте Tesla UK были обнаружены некоторые скрытые подробности о предстоящей новинке. В частности, стало известно, что Model 3 Performance получит новую электрическую силовую установку, состоящую из двух моторов суммарной мощностью более 500 л.с. Также упоминается, что автомобиль получит доработанные шасси и подвеску, а также перенастроенное рулевое управление. Отмечается, что автомобиль сможет разогнаться до “сотни” за 3,1 с. Для сравнения, у самой мощной на данный момент версии этот показатель составляет 4,4 с.

Версия Performance в плане дизайна также будет отличаться. У нее слегка изменены передняя и задние части, диффузор и добавлен спойлер из углеродного волокна. В салоне появятся спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой и функцией вентиляции.

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