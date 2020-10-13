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13 окт 2020

Tesla защитит записи с бортовых камер от воров с помощью бардачка

Tesla защитит записи с бортовых камер от воров с помощью бардачка
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla готовится представить рестайлинговый электромобиль Model 3. Он получит обновлённую внешность, салон и дополнительное оборудование, в том числе дополнительный USB-разъём в бардачке, призванный защитить записи с бортовых камер от воров

Электрокары Tesla оснащены системой видеонаблюдения Sentry Mode, которая использует камеры автопилота, установленные на автомобиле. Для этого владельцу требуется подключить накопитель с одному из USB-входов в салоне. Система была интегрирована с целью защиты от злоумышленников, и не раз помогала стражам порядка ловить их при помощи видеозаписей.

Однако та же Sentry Mode нередко становится невольной причиной взломов: прознавшие о «способностях» Tesla воры всё чаще вламываются в машины с целью похищения накопителей с компрометирующими записями, разбивая стёкла и попутно вынося из салона ценные вещи.

Как сообщает Electrek, рестайлинговая Tesla Model 3 обзаведётся ещё одним USB-разъёмом, размещённым в левом верхнем углу бардачка – таким образом, накопитель можно будет оставить в нём. У бардачков на Model 3 и Model Y отсутствуют физические кнопки: открыть их можно только с помощью центрального тачскрина и PIN-кода.

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